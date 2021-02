Cortina-Chaos: Droht Schicksal von Morioka 1993?

Die 46. Alpinen Skiweltmeisterschaften in Cortina d‘Ampezzo beginnen nach den Verschiebungen vom Montag und Dienstag erst frühestens am Donnerstag und befinden sich aufgrund dieses historisch späten Starts unter enormen Zeitdruck. Das WM-Programm ist mit insgesamt 13 Entscheidungen so umfangreich wie noch nie. Es könnte also ein ähnliches Szenario wie 1993 in Morioka drohen, als aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse der Herren-Super-G nicht ausgetragen werden konnte.