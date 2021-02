Israel: Einbrecher schickt Familie zum Corona-Test

Ein Trickbetrüger hat in Israel eine Familie unter einem Vorwand zum Corona-Test geschickt und ist dann in ihr Haus eingebrochen. Der 36-Jährige habe den Vater angerufen und fälschlich behauptet, dieser sei in Kontakt mit einem Corona-Infizierten gekommen. Daher müsse sich die ganze Familie auf das Virus testen lassen.