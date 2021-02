Einschleichdiebe gefasst: 60.000 Euro Schaden

Mindestens drei Mal soll das Duo in der Steiermark zugeschlagen haben, die Dunkelziffer ist vermutlich höher. In einer Trafik in Leibnitz erbeuteten sie 1000 Euro und in einem Blumengeschäft in Graz ließen sie 400 Euro mitgehen. Nur in Feldkirchen wurden sie in einer Firma für Kfz-Zubehör erwischt, konnten aber fliehen. Die Vorgehensweise war immer ähnlich: Eine Täter lenkte die Angestellten geschickt ab, der Komplizen schlich sich in die Nebenräume stahl Bargeld, Schmuck, Uhren und Handys.