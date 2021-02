80 Übertretungen bei Unterkünften in Skigebieten

Rund 80 Übertretungen der Covid-Maßnahmen-Gesetze haben Polizisten vergangene Woche bei knapp 400 Kontrollen bei Unterkünften in steirischen Skiregionen festgestellt. Viele Betriebe würden sich an die Vorgaben halten, hieß es Montagnachmittag seitens der Polizei. „Um genau diese zu schützen, werden wir auch in den Semesterferien verstärkt kontrollieren“, wurde angekündigt.