Neue Proteste in Myanmar: Sorge vor Eskalation

Eine Woche nach dem Militärputsch in Myanmar wächst die Sorge vor einer Eskalation. Landesweit demonstrierten den dritten Tag in Folge Zehntausende Menschen - es sind die größten Proteste seit 2007. Der Chef der Streitkräfte, Min Aung Hlaing, wandte sich im Fernsehen erstmals an die Bevölkerung und versprach erneut Neuwahlen. Diese sollen in einem Jahr stattfinden.