Tausende protestierten in Myanmar gegen Militär

Fünf Tage nach dem Militärputsch in Myanmar hat es in dem südostasiatischen Land die bisher größten Proteste gegen die Armeeführung gegeben. In der Wirtschaftsmetropole Yangon (früher Rangun) beteiligten sich Samstagfrüh rund 3000 Menschen an einem Protestmarsch nahe der Universität. Die Demonstranten riefen „Nieder mit der Militärdiktatur!“ und schwenkten rote Fahnen. Im Laufe des Tages wurden weitere Kundgebungen in der Stadt erwartet.