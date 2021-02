Ethereum: US-Börse startet Terminkontrakt-Handel

Von Rekordhoch zu Rekordhoch

2017 stieg der Kurs von Ethereum um gut 7500 Prozent auf über 600 Dollar und stellte damit sogar die Bitcoin-Rally in den Schatten. Die älteste Cyber-Devise kam damals „nur“ auf etwa 2000 Prozent Plus. Im Windschatten des neuen Bitcoin-Rekordhochs Anfang Jänner 2021 nahm auch die Ethereum-Rally Fahrt auf. Während Bitcoin in den darauffolgenden Wochen wieder fiel, eilte Ethereum von Rekordhoch zu Rekordhoch. Seit Jahresbeginn hat Ethereum rund 120 Prozent zugelegt, rund dreimal so viel wie Bitcoin.