Holdener-Pech! Schweiz-Technikerinnen ohne Trainer

Die Schweizer Technikerinnen müssen bei der Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo ohne Gruppentrainer Alois Prenn auskommen. Der Südtiroler wurde beim letzten Corona-Test vor dem Auftakt am Montag positiv auf das Virus getestet und in eine zweiwöchige Isolation geschickt. Dies teilte Alpinchef Walter Reusser mit.