Cup-Semifinale bringt Superhit Sturm vs. Salzburg

Im Duell vor knapp drei Jahren setzten sich die Grazer mit 1:0 nach Verlängerung durch, es war dies die einzige Niederlage der „Bullen“ im Cup in den vergangenen sieben Jahren. Das zweite Halbfinale bestreiten der WAC und der Sieger aus LASK gegen Austria Klagenfurt. Spieltermine der Vorschlussrunde sind der 2. und 3. März. Das Finale steigt am 1. Mai in Klagenfurt.