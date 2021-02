Ab 17 Uhr: LASK muss gegen Austria Klagenfurt ran

Nach zwei verlorenen Halbfinal-Partien in den vergangenen Jahren will der LASK im ÖFB-Cup die Chance auf den ersten Titelgewinn seit 1965 mit einem Favoritensieg aufrechterhalten! Die nach Erfolgen dürstenden Linzer empfangen im Viertelfinal-Heimspiel die Austria aus Klagenfurt. Bei den Kärntnern gibt Trainer Peter Pacult in Pasching sein Pflichtspiel-Debüt auf der Bank. Der Wiener hofft auf ein mutiges Auftreten seiner Mannschaft. Hier auf sportkrone.at halten wir Sie ab 17 Uhr über den Spielstand LIVE auf dem Laufenden!