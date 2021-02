Trauer um abgestürzten Pilot (26) aus Vorarlberg

Kühle vier Grad und Starkregen auf dem Flugplatz im Vorarlberger Hohenems beim „Krone“-Lokalaugenschein am Sonntagvormittag. Hier hätte der junge Pilot Philip J. (26) am Freitagnachmittag landen sollen. Doch er kam nie an, die einmotorige Cessna 182 war in der deutschen Eifel beim Rückflug im dichten Nebel abgestürzt.