Nachbar in Wien bedroht: „I daschiaß di!“

Die Hintergründe des Streits sind nicht mehr hundertprozentig rekonstruierbar, wahrscheinlich dürfte es aber um Lärmerregung gegangen sein. Jedenfalls hat am Samstagabend in einem Wohnhaus in Wien-Floridsdorf ein 54-Jähriger seinem Nachbarn mit dem Umbringen gedroht: „I daschiaß di“, meinte er. Der 37-Jährige holte die Polizei.