Hund lief davon: Familie auf Flattnitz in Bergnot

Eine Wiener Familie, die derzeit in ihrer Almhütte auf der Flattnitz in Kärnten einige Tage verbringt, ist am Freitag wegen ihres entlaufenen Hundes in Bergnot geraten. Die drei mussten einen Notruf absetzen. Polizei, Bergrettung und Polizeihubschrauber konnten die im Schnee festsitzende Familie samt Hund retten.