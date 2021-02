Entlaufener Hund brachte Wiener Familie in Bergnot

Der mit einem GPs-Halsband versehene Hund entlief der Wiener Familie auf der Flattnitz in Richtung Kuster über den Ochsenboden. Sofort machten sie sich auf die Suche. Der Sohn, die Mutter und der Vater waren ohne Skiausrüstung unterwegs und gerieten in tief verschneites, steiles und unwegsames Gelände oberhalb des Flattnitzer Sees, aus dem der 47-jährige Vater weder vor noch zurück konnte. In aussichtsloser Lage setzte er einen Notruf ab.