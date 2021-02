UVC Graz sicherte sich Sieg im Grunddurchgang

Geschafft! Um 18:48 Uhr stand fest, dass die Volleyball-Damen des UVC Graz den Grunddurchgang gewonnen haben. Denn in diesem Moment entschieden sie den dritten Satz in Salzburg mit 25:20 für sich. Am Ende wurde es ein 3:1-Erfolg. „Das war unser Ziel. Es ist sehr angenehm im Play-off das Heimrecht zu haben, das haben wir uns hart erarbeitet. Im Play-off bekommt man aber nichts geschenkt und man kann auch ganz schnell draußen sein“, mahnt Trainer Matthias Pack zur Vorsicht. Davor wartet aber noch eine andere Herausforderung. „Jetzt liegt unser ganzer Fokus am Cup-Halbfinale nächsten Sonntag gegen Post.“