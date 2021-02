Heimpfleger wurde mit Umbringen und Axt bedroht

Der Grund für den lebensgefährlichen Ausraster ist unbekannt: Der 66-Jährige bedrohte jedenfalls laut Polizei in seinem Zimmer einen Pfleger mit dem Umbringen. Und hatte dabei eine Axt in der Hand. Dem Pfleger gelang es, den Alarmknopf zu aktivieren. Eine Kollegin kam ihm zu Hilfe. Sie schaffte es, den Bewohner so weit zu beruhigen, dass beide Mitarbeiter flüchten konnten.