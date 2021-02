Großer Andrang auf Wiener Corona-Teststraßen

Die bevorstehenden Lockerungen des Lockdowns und die damit verbundenen Eintrittstests bei den körpernahen Dienstleistern ab Montag haben die Anmeldungen für die Gratis-Tests in Wien in die Höhe schnellen lassen. Am Wochenende wie auch am Montag herrscht großer Andrang auf den Corona-Teststraßen. Es wird dringend geraten, für die Testung einen Termin zu vereinbaren.