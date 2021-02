Darum sieht Manfred Thierry Mugler so anders aus

Was ist bloß mit Manfred Thierry Muglers Gesicht passiert, fragten sich am Donnerstagabend viele Zuschauer von „Germany‘s Next Topmodel“, als der Designer neben Heidi Klum am Jurorenstuhl Platz nahm. Dabei schaut das französische Designer-Genie, das mit seinen Entwürfen schon Stars wie Beyonce, Kim Kardashian oder David Bowie glücklich gemacht hatte, schon seit einigen Jahren ganz schön anders aus.