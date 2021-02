Sturms Geheimtreffen mit dem Objekt der Begierde

„Stimmt, ich bin wegen Vertragsverhandlungen mit Stefan Hierländer in Graz gewesen“, bestätigte der Spielerberater gestern seinen Trip an die Mur. Die „Steirerkrone“ fragte auch bei Andreas Schicker nach: „Ja, wir haben ein gutes Gespräch gehabt“, erklärte der schwarze Sportdirektor. So weit, so unauffällig.