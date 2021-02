Kansas City Chiefs sind auf dem Weg zur Dynastie

„Bescheiden geblieben“

Die Geschichte spricht freilich gegen die Chiefs. War in den Anfängen der NFL eine erfolgreiche Titelverteidigung nichts Ungewöhnliches, passierte sie seit Einführung der Gehaltsobergrenze vor 30 Jahren nur zweimal. Die Chiefs wären das erste Team seit New England 2005, dem dies gelingt. Ein Grund ist, dass nach einem Titel viele Spieler plötzlich teurer werden, es schwierig ist, alle zu halten. Doch das gelang den Chiefs. Trainer Andy Reid, als Co-Trainer schon mit Green Bay in den 90ern in zwei Finals in Folge, begründet die Rückkehr in den Super Bowl auch mit der Einstellung seiner Spieler: „Sie sind bescheiden geblieben. Der Erfolg stieg ihnen nicht zu Kopf, sie haben weitergearbeitet.“