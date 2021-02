Aufgabe! Sorgen um Williams vor Australian Open

Kurz vor dem Auftakt der Australian Open hat Tennis-Star Serena Williams für ihr Halbfinale beim Vorbereitungsturnier in Melbourne abgesagt. Die 39-jährige US-Amerikanerin habe aufgrund einer Verletzung an der rechten Schulter zurückgezogen, teilte die Spielerinnenorganisation WTA am Freitag mit. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin hatte zuvor noch ihr Viertelfinale gegen ihre Landsfrau Danielle Collins 6:2, 4:6,10:6 gewonnen. Ashleigh Barty (AUS) zog so kampflos ins Finale ein.