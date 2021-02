Magistratstankstelle: Benzin in Klagenfurt teurer

Magistratstankstelle in Villach günstiger

Der Gemeinderat zieht einen Vergleich zur Tankstelle der Stadt Villach. Dort muss man für einen Liter Diesel 0,979 Euro hinlegen, in der Landeshauptstadt 1,040 Euro. Auch bei Superbenzin sei Villach günstiger. In der Draustadt kostet ein Liter 1,049 Euro, in Klagenfurt 1,099. Eine Folge dieses Preisunterschiedes sei auch die Frequenz, die in Villach deutlich höher sei als in Klagenfurt: „Beide Tankstellen haben verschiedene Wege, die Treibstoffe einzukaufen. Ein Ausgleich muss her!“