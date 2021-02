Oberösterreich nimmt nun alle Kurhotels ins Visier

Kontrollen im ganzen Land

Nun müssen sich auch andere Lockdown-Sünder warm anziehen: „Im Auftrag des Landes werden in allen Beherbergungsbetrieben Kontrollen durchgeführt“, erklärt Martin Scheuba, Vize-Bezirkshauptmann von Gmunden. Bei der Nachschau in Kurhotels in anderen Bezirken, etwa in Bad Leonfelden und Bad Schallerbach, gab es bisher keine Unregelmäßigkeiten.