Kur als Schlupfloch für Ferien im Lockdown

Mit Skianzug im Kurhotel

“Es kann doch nicht sein, dass wir Kurgäste uns möglichst nicht aus der Anlage entfernen sollen und nur zu zweit am Tisch sitzen dürfen, während die Familien offen im Skianzug herumlaufen und diskutiert wird, ob sich wegen des Wetters das Ausborgen der Skier für eine Woche lohnt oder man doch lieber im Haus im Hallenbad bleiben soll„, ärgert sich ein Kurgast in Bad Goisern, der anonym bleiben will, weil noch einige Tage Aufenthalt bevorstehen. Als man mutmaßliche Kur-Schummler ansprach, gab’s als Antwort: “Geh’ sch...„