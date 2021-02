Südafrika: Coronavirus-Tote lagern in Containern

Erste Impfdosen kamen am Montag an

Am Montag hat Südafrika seine erste Flugzeugladung Impfstoffe erhalten. Laut Angaben der Regierung traf eine Million Dosen am Nachmittag in Johannesburg, der größten Stadt des Landes ein. Sie stammen vom britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca und sollen vor allem den 1,25 Millionen Mitarbeitern des öffentlichen und privaten Gesundheitssystems zugutekommen.