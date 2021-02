Eigene Lilihill Fluglinie für Airport Klagenfurt

Lilihill-Air für Klagenfurt

Lilihill-Eigentümer Franz Peter Orasch liest das mit Vergnügen. Er plant ja in Klagenfurt eine eigene Lilihill-Air. Und würde genau das anbieten. Doch noch ist er damit beschäftigt, dass seine Anteile von 74,9 Prozent am Flughafen aufgestockt werden. Nur dann würde sich das finanzielle Risiko lohnen. Nach den Wahlen fällt in Klagenfurt die Entscheidung.