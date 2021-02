„Keiner will Sturm auf das Parlament erleben“

„Bilder wie aus den USA will niemand“

Auch von einer „Stunde null“ wie 1945 könne man nicht sprechen. „Es fliegen keine Bomben, es gibt auch kein zerstörtes Land.“ Der Nationalratspräsident mahnt zur Entschärfung des Diskurses. Bilder wie aus den USA wolle in Österreich keiner. „Niemand will einen Sturm auf das Parlament erleben. Wehret den Anfängen. Das müssen wir den Leuten nahebringen.“ Sobotka wird das am Donnerstag auch in einem Video tun.