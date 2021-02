Fuchs disqualifiziert, Lagger mit Corona infiziert

Und Sarah Lagger, U20-Vizeweltmeisterin im Siebenkampf, fällt für das Meeting an diesem Samstag in Linz aus, da sie positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Vielleicht muss die Kärntnerin, die wie Markus Fuchs am vergangenen Samstag in Wien sehr gut ins neue Leichtathletik-Jahr gestartet war, für die ganze Hallen-Saison passen.