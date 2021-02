Die Polizei jagt wieder die nächsten Müll-Zündler

Um 0.21 Uhr entflammte ein Altpapier-Container in der Julius-Haagn-Straße im Stadtteil Elisabeth-Vorstadt. Eine halbe Stunde später brannte eine weitere Mülltonne am Josef-Mayburger-Kai. Die Berufsfeuerwehr in Schallmoos konnte in beiden Fällen das Feuer löschen. Der Sachschaden ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt und stellt Spuren sicher: Der Verdacht auf Brandstiftung liegt auf der Hand. Vor allem, da erst vor wenigen Monaten eine Serie von mehr als 20 Mülltonnen-Bränden die Einsatzkräfte in Trab gehalten hat. Die jetzigen Fälle weisen zudem eine frappante Ähnlichkeit mit den vergangenen Brandstiftungen auf.