Quartiere in Wien für Corona-Partys angemietet

Schlupflöcher auch in anderen Bundesländern

Erst am Montag waren auch Schlupflöcher bekannt geworden, wie einige Familien im Lockdown Urlaub machen. Eine „Krone“-Leserin, die Kurgast in Bad Goisern in Oberösterreich ist, wunderte sich, dass am ersten Tag der Semesterferien-Saison statt Kranker und Senioren plötzlich Familien mit Skianzug im Hotel auftauchten und Kinder im Therapiebecken plantschten.