Zoll ertappte Frau mit Hunderten Kakteen am Körper

Weil sie Hunderte seltene Kakteen an ihrem Körper befestigt durch den Zoll schmuggeln wollte (siehe Video oben), hat ein neuseeländisches Gericht eine Frau zu 100 Sozialstunden verurteilt. Die 38-Jährige habe aus China kommend versucht, insgesamt 947 Sukkulenten und Kakteen ins Land zu bringen, die sie in Strümpfen an ihren Körper geschnallt hatte, erklärte das Landwirtschaftsministerium.