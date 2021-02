SP will in Krisenzeiten 80.000 Jobs schaffen

Drei Bereiche will Sozialdemokrat Franz Schnabl in Zukunft noch stärker in den Fokus der politischen Entscheidungen in Bund und Land rücken: „Green Jobs“ im Bereich der erneuerbaren Energie, den Ausbau der Digitalisierung sowie den Pflege- und Gesundheitssektor. 80.000 Arbeitsplätze sollen durch die neue Kampagne der SP entstehen, erklärt der Parteichef: „Bundes- und Landesregierung haben keine Vision, wie Österreich in die Zukunft geführt werden kann. Die aktuellen Projekte, beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energie, sind nutzlos, kraftlos und zu spät“, kritisiert Schnabl.