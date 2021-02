1241 Neuinfektionen und 69 weitere Todesfälle Kopieren

Mit Blick in die Spitäler musste ein Anstieg an Patienten beobachtet werden. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden mussten vier Patienten neu aufgrund einer Coronavirus-Infektion auf Normalstationen behandelt werden, 14 mussten zudem neu intensivmedizinisch versorgt werden. Insgesamt befinden sich derzeit 1719 Menschen in Krankenhäusern, davon 300 auf Intensivstationen.