„Frontaler“ kostet PKW-Lenker das Leben

Zu einem tragischen Unfall kam es am Samstag in Hard. Auf der Lustenauerstraße krachte ein Auto in einen Lastwagen. Der 56-jährige Pkw-Lenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer (52) des Lasters blieb unverletzt. Nicht fatal, aber schwer verletzt wurde auch ein Rollstuhlfahrer in Dornbirn, der von einem Pkw erfasst und niedergestoßen worden ist.