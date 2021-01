238 Covid-Neuinfektionen in Oberösterreich

In Oberösterreich gab es von Freitag auf Samstag 238 bestätigte Neuinfektionen mit Covid-19. Die aktiven Fälle sind leicht rückläufig. Waren es am Freitag noch 1817 aktive Infektionen, sanken sie bis Samstagmittag auf 1760. In 87 Fällen gibt es den Verdacht auf Mutationen, teilten die Behörden mit. Das würde einem Anteil von sechs Prozent an den Neuinfektionen entsprechen. Bei acht Fällen wurde bisher die britische Variante bestätigt.