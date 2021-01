Mehrere Lawinenabgänge und Verschüttete in Tirol!

Bei mehreren Lawinen wurden am Samstag in Tirol laut ersten Informationen drei Personen verschüttet: Der erste Abgang ereignete sich im Kühtai, eine Person verletzte sich, als sie sich selbst aus den Schneemassen befreite. Zum Mittag ging in der Axamer Lizum eine Lawine ab, eine Person wurde verschüttet und geborgen. Nach einer zweiten Lawine im Kühtai wird noch nach einem Verschütteten gesucht.