Volksschulen sind zur Hälfte mit Kindern voll

Testmuffel-Anzahl unklar

Zwar haben - laut Bildungsdirektion - noch immer nicht alle Schulen in OÖ die von Minister Heinz Faßmann versprochenen Schnelltests zum „Nasenbohren“ erhalten, doch getestet wurde schon fleißig: Insgesamt wurden in der ersten Woche knapp 60.000 Selbsttests durchgeführt. Davon waren 0,04 Prozent positiv. „Die Schnelltests tragen zu mehr Sicherheit an den Schulen bei. Mein Appell richtet sich an alle, sich daran zu beteiligen“, so Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Wie viele bei den Tests nicht mitmachen, wisse man aber nicht.