Familie getötet: Der stille Tod des Axtmörders

Wachebeamte und Mitinsassen berichten jedoch, dass er zuletzt öfters über seine Angst, nach Stein oder in die Karlau verlegt zu werden, gesprochen hätte. Ein Teil des Gefängnisses, in dem er fast zwölf Jahre inhaftiert war, wird nämlich gerade zu einer Abteilung für geistig abnorme Rechtsbrecher umgebaut; für einige der bisher dort Untergebrachten stehen daher nun Übersiedelungen an. Dass der Inhaftierte zu dieser Gruppe gehört hätte, scheint aber eher unwahrscheinlich. Schließlich galt er in Garsten als ein „Musterhäftling“.