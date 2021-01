Zahl der Corona-Toten möglicherweise unterschätzt

Höchste Übersterblichkeit in der Steiermark

Allein in Wien sind im Vorjahr um 1550 Menschen mehr verstorben, als in normalen Jahren (davon zumindest 1150 nach einer Covid-Infektion). Die höchste Übersterblichkeit gab es den Berechnungen zufolge in der Steiermark, wo 15,2 Prozent mehr Menschen gestorben sind als in normalen Jahren. Dahinter liegen Kärnten (12,9 Prozent), Salzburg (10,8) sowie Oberösterreich (10,1), Vorarlberg und Tirol (10) sowie Wien (9,8 Prozent). Die geringste Übersterblichkeit gab es in Niederösterreich (6,2) und Vorarlberg (4,2 Prozent).