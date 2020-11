Zweite Corona-Welle bringt hohe Übersterblichkeit

Rate in Österreich höher als in Deutschland und Schweden

Die von der Regierung noch im Frühjahr oft gehörte Aussage, dass Österreich „besser als andere“ durch die Pandemie komme, gilt im Herbst somit nicht mehr. Sowohl in Deutschland als auch in Schweden ist die Zahl der Todesfälle mit Covid-19-Bezug deutlich geringer. In Deutschland waren es laut einer Aufstellung der Datenplattform „Our World in Data“ zuletzt drei Tote pro Tag und Million Einwohner, in Schweden noch etwas weniger.