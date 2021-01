Geschmacklos: Rad-Rüpel erhielt üble Drohungen

„In was für einer Welt leben wir eigentlich?“

Doch das war noch lange nicht alles. „Wir haben handgeschriebene Briefe erhalten - und in einem von ihnen haben sie uns ein Stück Seil geschickt, damit wir unseren Sohn erhängen. Das war natürlich sehr schwer“, geht der 27-Jährige ins Detail. „Die Polizei hat Maßnahmen ergriffen und wir haben uns gefragt: Was ist hier los? Wie ist so etwas möglich? In was für einer Welt leben wir eigentlich?“