Asyl-Wirbel im Netz um weiteren „Fall Arigona“

Unser Land zähle - an dritter Stelle bei den Schutzgewährungen seit dem Krisenjahr 2015 - bereits jetzt zur Gruppe der Belasteten. Es brauche gemeinsame Anstrengungen, „sodass jene Migranten ohne Bleibewahrscheinlichkeit rasch zurückgeführt werden können“. Mit Griechenland und Italien teile Österreich dieselben Interessen beim EU-Innenministerrat. Laut UNO befinden sich derzeit 100.000 Migranten am Westbalkan und vor allem in Griechenland. Ein Großteil von ihnen hätte keine Chance auf Asyl.