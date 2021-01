Schloss-Bau geht jetzt in die Zielgerade

Die weggeworfene Zigarette eines Schülers löste am 9. Mai 2016 einen der größten Brände in der Geschichte des Salzkammergutes aus. Die Begrünung an der Fassade des Schlosses Ebenzweier brannte lichterloh. Durch den Wind griffen die Flammen auf das Dach über. Damals war im Schloss das Internat der gastgewerblichen Berufsschule untergebracht. Seit dem Flammeninferno mussten die Schüler in ein ehemaliges Altenheim in Laakirchen ausweichen.