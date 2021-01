Zahlen weiter zu hoch: 1641 neue Fälle, 49 Tote

Die meisten Neuinfizierten wurden aus Niederösterreich gemeldet - 361 neue Fälle wurden registriert. In der Steiermark waren es 288, in Wien 264, in Oberösterreich 186 und in Tirol 157. Salzburg verzeichnete 125 Neuinfektionen, Kärnten 123, das Burgenland 73 und in Vorarlberg 64.