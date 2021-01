Bosnier missachtete Quarantäne: Bedingte Haft

Zwei Mal in drei Tagen widersetzte sich ein Bosnier im Oktober als Covid-Infizierter den Quarantäne-Auflagen. „Nur um zum Bankomat zu gehen“, wie der vierfache Familienvater betonte. Am Dienstag musste er sich deswegen in einem Prozess vor dem Landesgericht verantworten. Das Urteil: sechs Monate bedingte Haft.