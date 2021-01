Polizisten hatten im Lockdown Friseur auf Wache

Für einen Haarschnitt während der Dienstzeit müssen 31 Polizisten in London teuer bezahlen. Wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln muss jeder Beamte eine Geldstrafe von 200 Pfund (etwa 225 Euro) bezahlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten hatten sich am 17. Jänner von einem professionellen Friseur auf ihrer Wache die Haare schneiden lassen.