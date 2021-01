Ohne Fahne und Hymne? Italien in Olympia-Klemme

Italiens Regierung hat in letzter Minute ein wichtiges Dekret verabschiedet, um den italienischen Olympiateilnehmern in Tokio ihre Fahne und Hymne zu sichern. Mit dem Dekret sollen Änderungen in der Personalplanung umgesetzt werden, die dem Nationalen Olympischen Komitee Italiens (CONI) wieder mehr Autonomie zusichern, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.