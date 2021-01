Court: „Liebe schwule Menschen und Transgender“

Die als Pastorin tätige Court wehrte sich in dem Radio-Interview gegen Vorwürfe und betonte, sie hasse niemanden. „Ich liebe Menschen, und ich liebe schwule Menschen und Transgender. Wir holen sie in unsere Gemeindearbeit, wir schicken niemanden fort“, sagte sie. Die Medien hätte einige ihrer Ansichten falsch wiedergegeben. In dem Interview sagte Court auch: „Ich habe das Gefühl, dass wir so links geworden sind, dass wir nicht mehr irgendetwas zu unseren traditionellen Werten sagen dürfen.“