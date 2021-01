eBundesliga Teambewerb: Vorschau zur 3. Runde

SV Guntamatic Ried - FC Flyeralarm Admira

Noch mit null Punkten Letzter will SV Ried gegen Flyeralarm Admira die ersten Punkten einfahren und die rote Laterne abgeben. Die Leistungssteigerung in der letzten Runde gegen Meister Salzburg gibt Grund zur Hoffnung. Ein Torspektakel ist in diesem Match allerdings nicht zu erwarten. Denn Ried (5 Tore) und Admira (4 Tore) waren in den ersten zwei Runden die offensiv harmlosesten Teams der ganzen eBundesliga.