Dachstuhl in Flammen: Florianis löschten rasch

Viel zu tun hatten unsere Florianis am Wochenende. In Leithaprodersdorf brannte der Dachstuhl eines Hauses – mehr als 100 Helfer rückten aus. In Neusiedl bei Güssing überschlug sich ein Pkw und bei Eisenstadt rammte ein Wagen in der Nacht einen Strommasten.